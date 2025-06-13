МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Иран и Израиль

Настоятельно рекомендуем гражданам Беларуси учитывать складывающуюся ситуацию, тщательно взвешивать необходимость поездок в страны, входящие в зону конфликта.
Также в ведомстве порекомендовали следить за официальными сообщениями авиационных властей, чтобы быть в курсе возможных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых странах и приостановки работы аэропортов.
В МИД отметили, что белорусам, которые сейчас находятся в регионе обострения конфликта, рекомендуется строго соблюдать меры безопасности и руководствоваться рекомендациями властей страны пребывания.
Там подчеркнули, что Беларусь глубоко обеспокоена новым витком военной эскалации между Израилем и Ираном.
Операция «Восходящий лев»
В ночь на пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в ходе которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
Как сообщило Общество Красного Полумесяца Ирана, Израиль нанес удары по не менее чем 60 локациям в восьми провинциях Ирана. Уточняется, что это провинции Тегеран, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Исфахан, Илам, Керманшах, Маркази, Хамадан, Хузестан и Курдистан.