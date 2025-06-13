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МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Иран и Израиль

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси дало рекомендации гражданам республики в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

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Источник: Sputnik.by

Настоятельно рекомендуем гражданам Беларуси учитывать складывающуюся ситуацию, тщательно взвешивать необходимость поездок в страны, входящие в зону конфликта.

сообщили Sputnik в МИД

Также в ведомстве порекомендовали следить за официальными сообщениями авиационных властей, чтобы быть в курсе возможных ограничений на использование воздушного пространства в некоторых странах и приостановки работы аэропортов.

В МИД отметили, что белорусам, которые сейчас находятся в регионе обострения конфликта, рекомендуется строго соблюдать меры безопасности и руководствоваться рекомендациями властей страны пребывания.

Там подчеркнули, что Беларусь глубоко обеспокоена новым витком военной эскалации между Израилем и Ираном.

Операция «Восходящий лев»

В ночь на пятницу Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в ходе которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

Как сообщило Общество Красного Полумесяца Ирана, Израиль нанес удары по не менее чем 60 локациям в восьми провинциях Ирана. Уточняется, что это провинции Тегеран, Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Исфахан, Илам, Керманшах, Маркази, Хамадан, Хузестан и Курдистан.