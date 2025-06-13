Лукашенко сказал о договоренности с Си Цзиньпином, напомнив о расположении Беларуси в центре Европы

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о договоренности с председателем Китайской Народной Республики, достигнутой на недавних переговорах в Пекине, пишет БелТА.
Так, в пятницу, 13 июня, встречаясь с зампредом Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей, главой Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и Китая Чжан Цинвэем, белорусский лидер раскрыл договоренность, которая была достигнута во время его визита в Китай.
— На встрече с Председателем Си Цзиньпином мы договорились, что сделаем все для того, чтобы никакие штормы и вьюги не могли нарушить наше единство, — пояснил глава Беларуси.
Александр Лукашенко сказал, что с Си Цзиньпином они договорились о том, чтобы страны, как и на протяжении последних 30 лет развивали и углубляли свои взаимоотношения. При этом он напомнил о геополитическом расположении республики.
— Мы готовы сделать все для Китайской Народной Республики, что в ее интересах на территории Беларуси, которая находится в центре Европы, — подчеркнул белорусский президент.
Ранее Александр Лукашенко сказал про обсуждение с Си Цзиньпином вопроса, важного для экономики Беларуси: «Очень нужна нашей экономике».
Также первый вице-премьер Снопков рассказал о непубличной части встречи Лукашенко и Си Цзиньпина.
И еще недавно белорусский президент сказал, где в Минске надо поставить памятник главе Китая Си Цзиньпину.