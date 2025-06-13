Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал о договоренности с Си Цзиньпином, напомнив о расположении Беларуси в центре Европы

Лукашенко раскрыл договоренность с Си Цзиньпином в Пекине.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о договоренности с председателем Китайской Народной Республики, достигнутой на недавних переговорах в Пекине, пишет БелТА.

Так, в пятницу, 13 июня, встречаясь с зампредом Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей, главой Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и Китая Чжан Цинвэем, белорусский лидер раскрыл договоренность, которая была достигнута во время его визита в Китай.

— На встрече с Председателем Си Цзиньпином мы договорились, что сделаем все для того, чтобы никакие штормы и вьюги не могли нарушить наше единство, — пояснил глава Беларуси.

Александр Лукашенко сказал, что с Си Цзиньпином они договорились о том, чтобы страны, как и на протяжении последних 30 лет развивали и углубляли свои взаимоотношения. При этом он напомнил о геополитическом расположении республики.

— Мы готовы сделать все для Китайской Народной Республики, что в ее интересах на территории Беларуси, которая находится в центре Европы, — подчеркнул белорусский президент.

Ранее Александр Лукашенко сказал про обсуждение с Си Цзиньпином вопроса, важного для экономики Беларуси: «Очень нужна нашей экономике».

Также первый вице-премьер Снопков рассказал о непубличной части встречи Лукашенко и Си Цзиньпина.

И еще недавно белорусский президент сказал, где в Минске надо поставить памятник главе Китая Си Цзиньпину.