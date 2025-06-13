В день атаки Израиля на Иран в Тегеране находилась делегация из Казани

Цель этого визита — развитие сотрудничества и обмен опытом в сфере туризма. Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по иранским предприятиям в Натанзе и Фордо, базам в Керманшахе и Хорремабаде, а также по Тегерану, Исфахану и Тебризу. Как было заявлено, основными целями израильских ВВС стали командование иранских вооруженных сил и Корпуса стражей исламской революции, ученые, участвующие в разработке ядерного оружия, сообщает KP.RU.