В день атаки Израиля на Иран в Тегеране находилась делегация из Казани

Делегация из представителей комитета по развитию туризма Казани и отечественных туроператоров прибыла в Иран в день атаки Израиля.
«С представителями туроператоров отправились в рабочую поездку по ключевым городам Ирана — Тегерану, Ширазу и Исфахану», — сообщила в своем телеграм-канале председатель комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.
Цель этого визита — развитие сотрудничества и обмен опытом в сфере туризма. Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по иранским предприятиям в Натанзе и Фордо, базам в Керманшахе и Хорремабаде, а также по Тегерану, Исфахану и Тебризу. Как было заявлено, основными целями израильских ВВС стали командование иранских вооруженных сил и Корпуса стражей исламской революции, ученые, участвующие в разработке ядерного оружия, сообщает KP.RU.