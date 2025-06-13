Лукашенко: дружба Беларуси и Китая подкреплена экономической базой

В пятницу президент встретился в Минске с заместителем председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей, председателем Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и КНР Чжан Цинвэем.
В ходе встречи глава государства подчеркнул, что ради этой встречи он перенес запланированные мероприятия, связанные с военной тематикой.
Сегодня у меня такой военный день — пятница. Но я перенес все свои мероприятия на конец дня на полигонах для того, чтобы встретиться с нашими давними, надежными друзьями.
Лукашенко отметил, что крепкая дружба между народами двух стран подкреплена серьезной экономической базой. По его словам, на территории республики с Китаем при совместном финансировании реализуется много проектов. Президент подтвердил готовность страны продолжать развивать белорусско-китайское сотрудничество.
На встрече с председателем Си Цзиньпином мы договорились, что сделаем все для того, чтобы никакие штормы и вьюги не могли нарушить наше единство. Чтобы мы и дальше, как все эти 30 лет, развивали наши отношения и углубляли.
В свою очередь Чжан Цинвэй выразил благодарность белорусскому лидеру за возможность встречи. Он также передал искренний привет от председателя КНР Си Цзиньпина. Он напомнил, что недавно лидеры двух стран встречались в Пекине и вышли на важные договоренности.
Господин президент, Вы в Китае очень известны. Китайцы хорошо знают о Вас. Мы искренне гордимся, что у китайского народа есть такой давний и хороший друг.
Он отметил, что в последние годы благодаря стратегическому руководству лидеров обеих стран китайско-белорусские отношения развиваются на высоком уровне.
Китайская сторона выражает готовность совместно с белорусской стороной рассматривать договоренности на высшем уровне как основное руководство для приумножения традиционной дружбы и углубление взаимовыгодного сотрудничества.