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Лукашенко: дружба Беларуси и Китая подкреплена экономической базой

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Лидеры Беларуси и Китая договорились сделать все, чтобы никакие штормы и вьюги не нарушили единство между странами, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

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Источник: Sputnik.by

В пятницу президент встретился в Минске с заместителем председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей, председателем Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и КНР Чжан Цинвэем.

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что ради этой встречи он перенес запланированные мероприятия, связанные с военной тематикой.

Сегодня у меня такой военный день — пятница. Но я перенес все свои мероприятия на конец дня на полигонах для того, чтобы встретиться с нашими давними, надежными друзьями.

подчеркнул президент

Лукашенко отметил, что крепкая дружба между народами двух стран подкреплена серьезной экономической базой. По его словам, на территории республики с Китаем при совместном финансировании реализуется много проектов. Президент подтвердил готовность страны продолжать развивать белорусско-китайское сотрудничество.

На встрече с председателем Си Цзиньпином мы договорились, что сделаем все для того, чтобы никакие штормы и вьюги не могли нарушить наше единство. Чтобы мы и дальше, как все эти 30 лет, развивали наши отношения и углубляли.

сказал Лукашенко

В свою очередь Чжан Цинвэй выразил благодарность белорусскому лидеру за возможность встречи. Он также передал искренний привет от председателя КНР Си Цзиньпина. Он напомнил, что недавно лидеры двух стран встречались в Пекине и вышли на важные договоренности.

Господин президент, Вы в Китае очень известны. Китайцы хорошо знают о Вас. Мы искренне гордимся, что у китайского народа есть такой давний и хороший друг.

сказал Чжан Цинвэй

Он отметил, что в последние годы благодаря стратегическому руководству лидеров обеих стран китайско-белорусские отношения развиваются на высоком уровне.

Китайская сторона выражает готовность совместно с белорусской стороной рассматривать договоренности на высшем уровне как основное руководство для приумножения традиционной дружбы и углубление взаимовыгодного сотрудничества.

заключил Чжан Цинвэй