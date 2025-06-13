Келлог сообщил о понимании США условий мира между Россией и Украиной

Украина представила свою версию проекта заранее. Киев предлагает установить «полное и безусловное» прекращение огня в воздухе, на суше и на море минимум на 30 дней, а также настаивает на формировании гарантий безопасности. Российские власти, прежде комментируя предложение о длительном прекращении огня, заявляли, что «есть нюансы». В частности, Москве необходимы гарантии того, что Киев не использует это время для усиления армии, отмечал МИД.