«Сегодня у меня такой военный день — пятница». Лукашенко сказал про мероприятия военной тематики в пятницу 13 июня 2025

— Сегодня у меня такой военный день — пятница. Но я перенес все свои мероприятия на конец дня на полигонах для того, чтобы встретиться с нашими давними, надежными друзьями. Особенно после того, как был осуществлен, как наш посол сказал, успешный визит белорусской делегации, мой визит в Китайскую Народную Республику., — уточнил глава государства.