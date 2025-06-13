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«Сегодня у меня такой военный день — пятница». Лукашенко сказал про мероприятия военной тематики в пятницу 13 июня 2025

Лукашенко объяснил, почему у него пятница — военный день.

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Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня, в пятницу, во время встречи с заместителем председателя Постоянного комитета 14-го Всекитайского собрания народных представителей, председателем Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами Беларуси и Китая Чжан Цинвэем, сказал, почему у него пятница — военный день. Подробности пишет БелТА.

Президент Беларуси акцентировал внимание на том, что ради указанной встречи, он принял решение перенести другие мероприятия, посвященные военной тематике, которые запланированы на 13 июня.

— Сегодня у меня такой военный день — пятница. Но я перенес все свои мероприятия на конец дня на полигонах для того, чтобы встретиться с нашими давними, надежными друзьями. Особенно после того, как был осуществлен, как наш посол сказал, успешный визит белорусской делегации, мой визит в Китайскую Народную Республику., — уточнил глава государства.

Александр Лукашенко добавил, говоря про визит в КНР, что у него состоялась встреча с давним-давним другом, главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о договоренности с Си Цзиньпином, напомнив о расположении Беларуси в центре Европы.

Тем временем Лукашенко обратился к чиновникам: «Ребята, мы обнаглели до крайности».

Кроме того, глава государства объяснил, почему летает в командировки на вертолете.