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МИД России осудил удары Израиля по Ирану

Российский МИД осудил операцию Израиля против Ирана, заявив, что она нарушает Устав ООН и нормы международного права. Израильские власти сделали выбор «в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок», считают в ведомстве и предупреждают, что «ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство».

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Источник: РИА "Новости"

«Неспровоцированные военные удары по суверенному государству-члену ООН, его гражданам, спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры категорически неприемлемы», — говорится в заявлении министерства.

Москва ждет, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси даст объективную оценку происходящего, в том числе представит анализ последствий атак на ядерные объекты в Иране, добавили в МИДе, обратив внимание, что удары были нанесены в преддверии очередного раунда непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона.

Ведомство призвало Иран и Израиль к сдержанности, чтобы не допустить роста эскалации и полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Урегулировать разногласия вокруг иранской ядерной программы можно только мирным, политико-дипломатическим путем, указали там.

С осуждением эскалации между двумя странами выступил и Кремль. Президент Владимир Путин получает информацию о событиях в Иране и Израиле в режиме онлайн по линии Минобороны, службы внешней разведки и МИДа, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Посольство России рекомендовало гражданам не ездить в Израиль, пока ситуация не нормализуется. Россиян, которые находятся в Иране, дипломаты призвали не приближаться к военным объектам, не делать фото и не снимать видео.

Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня, назвав ее целью военные объекты, связанные с ядерной программой страны. Армия ЦАХАЛ сообщила, что поразила более 100 целей в разных частях страны и ликвидировала трех высокопоставленных военачальников, в том числе командующего КСИР и начальника генштаба вооруженных сил. По сведениям израильских военных, ведущие ученые-атомщики в Иране тайно разрабатывали необходимые компоненты для получения ядерного оружия, у страны достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб,

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