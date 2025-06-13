МИД России осудил удары Израиля по Ирану

Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня, назвав ее целью военные объекты, связанные с ядерной программой страны. Армия ЦАХАЛ сообщила, что поразила более 100 целей в разных частях страны и ликвидировала трех высокопоставленных военачальников, в том числе командующего КСИР и начальника генштаба вооруженных сил. По сведениям израильских военных, ведущие ученые-атомщики в Иране тайно разрабатывали необходимые компоненты для получения ядерного оружия, у страны достаточно ресурсов для создания 15 ядерных бомб,