МИД Молдовы задействует антикризисную ячейку в связи с ситуацией в Израиле

В ведомстве напомнили, что в условиях повышения эскалации для путешествий в Израиль продолжает действовать предупреждение уровня «Избегайте любых поездок».
По данным МИД Молдовы на данный момент аэропорты Израиля, включая международный аэропорт имени Бен-Гуриона, временно ограничили свою деятельность. Морские порты и наземные пограничные переходы (с Египтом и Иорданией) также временно закрыты или заблокированы. Гражданам Молдовы в связи с этим рекомендуется постоянно отслеживать статус рейсов и поддерживать связь с авиакомпаниями для получения информации о возможных отменах, изменениях маршрутов или переносах вылетов.
Гражданам Молдовы, находящимся на территории Израиля МИД рекомендует:
- Строго соблюдать указания местных гражданских и военных властей;
- Держаться рядом с ближайшими доступными противовоздушными укрытиями;
- Избегать любых несущественных перемещений, особенно в северных и южных районах страны;
- Не покидать свое жилье, за исключением случаев крайней необходимости;
- Избегать многолюдных мест, торговых центров и общественного транспорта;
- Проявлять повышенную осторожность при передвижении и в принятии решений, касающихся безопасности;
- Постоянно следить за сообщениями от посольства Молдовы в Тель-Авиве, а также от израильских властей, касающихся дополнительных мер гражданской защиты.
Министерство сообщает, что была активирована антикризисная ячейка, которая отслеживает развитие ситуации в регионе в режиме 24/7 и готова оказать поддержку пострадавшим гражданам Молдовы.