МИД Молдовы задействует антикризисную ячейку в связи с ситуацией в Израиле

По данным МИД Молдовы на данный момент аэропорты Израиля, включая международный аэропорт имени Бен-Гуриона, временно ограничили свою деятельность. Морские порты и наземные пограничные переходы (с Египтом и Иорданией) также временно закрыты или заблокированы. Гражданам Молдовы в связи с этим рекомендуется постоянно отслеживать статус рейсов и поддерживать связь с авиакомпаниями для получения информации о возможных отменах, изменениях маршрутов или переносах вылетов.