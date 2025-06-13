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МИД Молдовы задействует антикризисную ячейку в связи с ситуацией в Израиле

КИШИНЕВ, 13 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Молдова призывает граждан страны, находящихся на территории Израиля, проявлять максимальную осторожность в условиях стремительного ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке.

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Источник: Sputnik.md

В ведомстве напомнили, что в условиях повышения эскалации для путешествий в Израиль продолжает действовать предупреждение уровня «Избегайте любых поездок».

По данным МИД Молдовы на данный момент аэропорты Израиля, включая международный аэропорт имени Бен-Гуриона, временно ограничили свою деятельность. Морские порты и наземные пограничные переходы (с Египтом и Иорданией) также временно закрыты или заблокированы. Гражданам Молдовы в связи с этим рекомендуется постоянно отслеживать статус рейсов и поддерживать связь с авиакомпаниями для получения информации о возможных отменах, изменениях маршрутов или переносах вылетов.

Гражданам Молдовы, находящимся на территории Израиля МИД рекомендует:

  • Строго соблюдать указания местных гражданских и военных властей;
  • Держаться рядом с ближайшими доступными противовоздушными укрытиями;
  • Избегать любых несущественных перемещений, особенно в северных и южных районах страны;
  • Не покидать свое жилье, за исключением случаев крайней необходимости;
  • Избегать многолюдных мест, торговых центров и общественного транспорта;
  • Проявлять повышенную осторожность при передвижении и в принятии решений, касающихся безопасности;
  • Постоянно следить за сообщениями от посольства Молдовы в Тель-Авиве, а также от израильских властей, касающихся дополнительных мер гражданской защиты.

Министерство сообщает, что была активирована антикризисная ячейка, которая отслеживает развитие ситуации в регионе в режиме 24/7 и готова оказать поддержку пострадавшим гражданам Молдовы.