Медведев заявил о реальности ядерного конфликта

Он отметил, что его часто упрекают в том, что он якобы нагнетает ядерную истерию.
«Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — заявил Медведев в своём Telegram-канале.
Посольство России в Израиле настоятельно рекомендовало своим гражданам не посещать страну. Россиян, уже находящихся в Израиле, призывают сохранять спокойствие и бдительность. Тем, у кого есть возможность, рекомендовано покинуть страну до стабилизации обстановки.
МИД РФ ранее решительно осудил атаки Израиля по территории Ирана. Урегулирование вокруг иранской ядерной программы может быть достигнуто только мирным путем, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.