Axios узнал, что США дали Израилю «зеленый свет» на удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп и его помощники в приватных беседах не были против планов Израиля насчет ударов по Ирану, и на публике «только притворялись», что не согласны, пишет Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
«У нас был четкий зеленый свет со стороны США», — сказал один из собеседников издания. По словам израильских чиновников, Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху координировали действия во время телефонного разговора 9 июня, хотя помощники главы израильского кабмина сообщали о том, что американский лидер пытался помешать атаке.
Американские власти придерживались этой тактики, чтобы Иран не считал, будто удары неизбежны, а также чтобы иранские командующие, которых Израиль запланировал ликвидировать, не сменили место пребывания.
Израиль объявил о проведении операции против Ирана из-за его ядерной программы в ночь на 13 июня. В ЦАХАЛ отчитались, что были убиты три самых высокопоставленных иранских военных командира: командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. Их гибель подтвердили власти Ирана. По данным Tasnim, также погибли шестеро ученых-ядерщиков.
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