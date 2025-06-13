Глава МИД Израиля: страна продолжит операцию против Ирана

«Глава МИД Израиля Гидеон Саар недавно провел беседу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро… Министр Саар пояснил, что операция будет продолжена, а ее цель — устранение угроз самому существованию Израиля», — говорится в сообщении пресс-службы израильского МИД.
В пресс-службе добавили, что Саар также поблагодарил министра иностранных дел Франции за его заявление сегодня утром о признании права Израиля на самооборону.
Ранее в пятницу Барро отметил, что французская сторона неоднократно выражала глубокую обеспокоенность ядерной программой Ирана, в частности, в резолюции, недавно принятой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Он также заявил, что Франция признает право Израиля на самооборону от любого нападения и призвал задействовать все дипломатические каналы, чтобы разрядить напряженность, уточнив, что Франция полностью готова содействовать этому.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.