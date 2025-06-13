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Президент принял председателя правления ExxonMobil

Президент принял председателя правления и главного исполнительного директора корпорации ExxonMobil Даррена Вудса, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Источник: Акорда

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы реализации инвестиционных проектов в энергетической и нефтегазовой сферах.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад ExxonMobil в развитие экономики Казахстана. По его мнению, корпорация является одним из основных и надежных партнеров в энергетическом секторе страны.

Глава государства подчеркнул важность реализации проектов, направленных на увеличение добычи углеводородов в рамках совместной деятельности в нефтегазовой отрасли.

Президент сообщил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем углублении взаимодействия с корпорацией и повышении эффективности производства.

Даррен Вудс выразил признательность за обеспечение благоприятной среды для успешной реализации проектов Тенгиз, Кашаган и КТК.