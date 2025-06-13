Иран сообщил о новом ударе Израиля по основному ядерному объекту

Ночью на этом предприятии по обогащению урана произошло несколько взрывов, армия Израиля атаковала его в рамках операции против иранских военных объектов. В ЦАХАЛ заявили, что вынуждены были ее начать, так как у Тегерана есть достаточно обогащенного урана, чтобы в течение нескольких дней создать 15 ядерных бомб.