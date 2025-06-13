Захарова резко высказалась о молдавском политологе после его слов о русских

В своем Telegram-канале она отметила, что сотрудник Института истории Академии наук Молдавии, бывший депутат парламента и экс-посол Молдавии в России Цэрану в местной телепередаче говорил о якобы более редкой демонстрации критического мышления русскоязычными молдаванами. В этой связи он указал и на наличие в обществе страны «некачественной этнической части», отметила Захарова.
«Саморазоблачение нациста, публично заявляющего по телевидению о неполноценности части общества по этническому признаку, налицо и на лице. К сожалению, в современной Молдавии власть буквально захватили оголтелые русофобы и ненавистники молдавской идентичности. Такие высказывания там, увы, в порядке вещей. Несмотря на наличие в Уголовном кодексе Республики Молдовы статьи 346 “Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или розни”, реакции правоохранительных органов не последовало. Что-то подсказывает: ее не будет. Значит, одобряют и разделяют», — написала она.
Захарова добавила, что рассуждения, подобные высказанным Анатолом Цэрану, похожи на дословное цитирование нацистской брошюры 1942 года Der Untermensch, в которой русские прямо назывались «недолюдьми».
«Чем закончилось, все помнят хорошо: Берлин и Нюрнберг. Молдавским политологам на заметку», — подчеркнула официальный представитель МИД.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до выборов и в течение 30 дней после их завершения. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности — якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими иную, чем у правящей власти, точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 телеграм-каналов.