Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

20:20. Путин по телефону поговорил с президентом Ирана Пезешкианом и премьер-министром Израиля Нетаньяху. Президент РФ выразил Ирану соболезнования в связи с многочисленными жертвами. В разговоре с Нетаньяху он подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля.
20:05. На востоке, западе и в центре Тегерана слышны взрывы — AP со ссылкой на очевидцев.
19:51. Израиль нанес удары по городу Фердис в иранской провинции Альборз — PRESS TV.
19:48. МИД Ирана через посла Швейцарии предостерег США от поддержки Израиля в случае ответной атаки исламской республики.
19:42. Армия Израиля заявила о ракетном обстреле со стороны Йемена, ведется перехват, в ряде районов страны объявлена тревога.
19:25. NourNews сообщило, что в пригороде Тегерана прозвучало несколько взрывов. По данным FARS, взрыв также снова прогремел у ядерного объекта в Фордо.
19:22. Над мечетью в иранском городе Кум подняли красный «флаг мести» — иранское агентство Tasnim.
19:17. The New York Times: в результате атаки Израиля убит глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Исмаил Каани.
18:59. Нетаньяху заявил, что решение об атаке на иранскую ядерную программу было принято в ноябре 2024 года.
18:42. Fox News: израильские спецслужбы обманом заставили командиров ВВС Ирана собраться вместе перед атакой.
18:16. Израиль на данный момент не знает, сколько будет длиться операция против Ирана — постпред при ООН.
17:54. Трамп заявил, что представители иранских властей звонят ему с просьбой заключить ядерную сделку.
17:39. «Иран подтверждает свое неотъемлемое право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН, и ответит на эти незаконные и трусливые акты решительно и соразмерно» — письмо к членам Совбеза ООН.
17:37. Израиль считает, что наихудший сценарий, подразумевавший немедленный военный ответ Ирана, уже исключен, сообщила израильская Kan со ссылкой на высокопоставленный источник в кабмине.
17:28. Иран продолжит работу в ядерной сфере, несмотря на гибель ученых — атомное ведомство.
17:04. Red Wings отменила перелеты в Израиль до 16 июня включительно — авиакомпания.
16:48. AP: США перебрасывают военные силы на Ближний Восток на фоне возможного ответа Ирана на израильские удары.
16:46. По словам Дональда Трампа, удар Израиля по Ирану окажет положительное влияние на мировые рынки, так как теперь Тегеран «не получит ядерного оружия».
16:36. Авиакомпания Flydubai отменила 22 рейса из России в Дубай, сообщила Росавиация.
16:28. Правительство Ирана заявило, что готово обеспечить потребности населения в основных товарах, включая топливо и медикаменты.
16:25. МИД РФ призвал граждан не ездить в Иран и Израиль до стабилизации ситуации.
16:07. Нетаньяху планирует поговорить с Путиным и Трампом в ближайшее время — канцелярия премьер-министра.
15:52. ВВС Израиля уничтожили в Иране десятки пусковых ракетных установок и мест хранения ракет, заявили в ЦАХАЛ.
15:44. Совбез ООН в пятницу днем проведет экстренное заседание по вопросу израильских ударов по Ирану — источники российских информагентств в организации.
15:32. Mehr: Иран поднял в воздух над Мешхедом истребители.
15:31. Российские музыканты и кинематографисты находятся в иранском Исфахане, угрозы их жизни и здоровью нет, заявили в Минкультуры.
15:29. Тебриз на северо-западе Ирана третий раз за сутки атакован Израилем, сообщило иранское агентство NourNews.
15:24. Израиль атаковал Иран из-за его прогресса на пути к созданию ядерного оружия — посол в РФ.
15:15. Не менее 78 человек погибли, еще 329 пострадали при атаках Израиля по жилым районам Тегерана — FARS.
15:08. WSJ: Израиль запланировал операцию против Ирана на 14 дней.
15:07. В Иране остаются 60 российских артистов, которые ждут эвакуацию — Росконцерт.
15:05. В Тегеране проходят демонстрации после удара по ядерным объектам и командованию. Участники акции скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги.
15:04. Иран в ближайшее время планирует атаковать Израиль с помощью БПЛА — иранское агентство FARS со ссылкой на источник.
14:47. В Израиле и Иране могут находиться до 500 граждан РФ, подсчитали в Ассоциации туроператоров.
14:45. «Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум сроком на 60 дней, чтобы заключить сделку. Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!» — заявил президент США Дональд Трамп.
14:43. В Иране отменили все внутренние и международные авиарейсы — ТАСС.
14:35. Посольство Израиля в РФ опровергло сообщения о прекращении работы.
14:34. Израиль провел «отличную» атаку — Трамп.
14:20. Военные Ирана подтвердили гибель командующего военно-космическими силами КСИР.
14:14. Израильские ВВС нанесли еще серию ударов по целям в иранских городах, сообщили ближневосточные СМИ со ссылкой на очевидцев.
14:12. Посольство Израиля в Москве сообщило о прекращении работы израильских дипмиссий по всему миру «в связи с недавними событиями» — РИА Новости.
14:11. Axios: удар Израиля по Ирану готовился восемь месяцев с одобрения США.
13:59. Власти Ирана ввели временные ограничения на доступ к интернету в связи с ситуацией в стране — иранское агентство FARS.
13:58. Министр обороны Израиля: мы должны готовиться к длительной операции.
13:57. Мощный и законный ответ Ирана на удар по территории исламской республики заставит Израиль пожалеть о сделанном — президент.
13:49. Как минимум 20 высокопоставленных командиров иранской армии убиты в ходе атаки Израиля, передает Reuters со ссылкой на источники.