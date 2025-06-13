Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана

14:45. «Два месяца назад я поставил Ирану ультиматум сроком на 60 дней, чтобы заключить сделку. Они должны были это сделать! Сегодня 61-й день. Я сказал им, что делать, но они просто не смогли этого сделать. Теперь у них, возможно, есть второй шанс!» — заявил президент США Дональд Трамп.