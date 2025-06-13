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Узбекистан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о немедленном прекращении огня в Газе

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, требующую немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в секторе Газа, сообщила пресс-служба организации.

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Источник: Правительство республики Узбекистан

Документ поддержали 149 стран, 12 высказались против и 19 воздержались. Среди поддержавших — Узбекистан, Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Азербайджан, Турция и Малайзия.

Помимо США, против резолюции проголосовали Венгрия, Фиджи и Аргентина. резолюция «требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня, которое должно соблюдаться всеми сторонами».

Резолюция также призывает Израиль «немедленно снять осаду, открыть все контрольно-пропускные пункты и обеспечить, чтобы помощь доходила до палестинского гражданского населения по всему сектору Газа оперативно и в необходимых объемах».

Резолюция Генассамблеи, предложенная Палестиной и 23 странами во главе с Испанией, требует прекращения огня, освобождения заложников и полного вывода израильских войск из сектора Газа и осуждает использование голода как орудия войны, а также требует содействия беспрепятственному ввозу гуманитарной помощи в Газу.

Хотя резолюции Ассамблеи не имеют юридической силы, они имеют политическое и моральное значение.

В начале июня США наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН с требованиями о немедленном и безусловном прекращении огня в Газе и снятии ограничений на поставки гуманитарной помощи в полуэксклав.

Постпред РФ при Всемирной организации Василий Небенз заявил, что члены Совета Безопасности ООН после вето США на проект резолюции вновь убедились в том, кто хочет мира на Ближнем Востоке, а «кто продолжает играть в геополитические игры»,

К сожалению, в очередной раз Совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса.

сказал Небензя

Он отметил, что члены Совета Безопасности получили еще одну возможность убедиться в том, кто действительно хочет мира на Ближнем Востоке, а кто «продолжает играть в геополитические игры».