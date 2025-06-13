Франция и Германия провоцируют войну на Ближнем Востоке, заявил Слуцкий

«Чего добиваются Франция и Германия, поддерживая удары Израиля по Ирану и прикрываясь “правом на самооборону”? Израильские атаки на военную и гражданскую инфраструктуру, а также ядерные объекты Ирана чреваты масштабной эскалацией с последствиями, выходящими далеко за пределы региона. Париж и Берлин своими заявлениями провоцируют полномасштабную войну на Ближнем Востоке с перспективой перехода к глобальному противостоянию», — написал он.