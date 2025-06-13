Франция и Германия провоцируют войну на Ближнем Востоке, заявил Слуцкий

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявлял, что французская сторона неоднократно выражала глубокую обеспокоенность ядерной программой Ирана, в частности, в резолюции, недавно принятой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В свою очередь глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что ядерная программа Ирана представляет угрозу для всего региона и в особенности для Израиля.
«Чего добиваются Франция и Германия, поддерживая удары Израиля по Ирану и прикрываясь “правом на самооборону”? Израильские атаки на военную и гражданскую инфраструктуру, а также ядерные объекты Ирана чреваты масштабной эскалацией с последствиями, выходящими далеко за пределы региона. Париж и Берлин своими заявлениями провоцируют полномасштабную войну на Ближнем Востоке с перспективой перехода к глобальному противостоянию», — написал он.
Депутат добавил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Ирану и выступает за политико-дипломатическое урегулирование.
«Это в первую очередь предполагает прекращение атак и возврат к переговорам по иранской ядерной проблеме», — отметил парламентарий.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>.