Влияние конфликта между Ираном и Израилем на поддержку Украины оценили

«Я напомню, что американцы не заинтересованы в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Они лишь хотят снизить издержки для себя лично. То есть буквально мирное регулирование конфликта не зависит от участия или неучастия США в поддержке Израиля в предполагаемом обширном ближневосточном конфликте», — объяснил Асафов.