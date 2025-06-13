Ynet: Израиль для атаки по Ирану создал базу БПЛА рядом с Тегераном

Непосредственная подготовка к операции заняла почти год. В ходе нее «Моссад» завез в Иран автомобили, в которых были замаскированы вооружения. Израильские беспилотники использовались для ударов по иранским ракетным пусковым установкам на военной базе, напрямую угрожающей Израилю, уточняют источники портала.
«Здесь не было никакого сюрприза — иранцы знали о предстоящей атаке, и все равно подверглись серьезному удару», — сказал собеседник Ynet. Целями Израиля были иранские ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет, а также руководители иранского аппарата безопасности.
Израиль начал воздушную операцию «Нация львов» сегодня ночью. В ходе нее израильские ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате ударов погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным общества Красного Полумесяца Ирана, при атаке пострадали 95 человек.