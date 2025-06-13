Ynet: Израиль для атаки по Ирану создал базу БПЛА рядом с Тегераном

Израильское разведывательное агентство «Моссад» планировало операцию «Нация львов» на протяжении несколько лет. Во время подготовки Израиль разместил недалеко от Тегерана базу беспилотников, которые были активированы в ночь на 13 июня. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источники в оборонной сфере.