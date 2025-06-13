МИД Узбекистана призвал Израиль и Иран немедленно прекратить военные действия

В МИД призывали все стороны к максимальной сдержанности, немедленному прекращению военных действий и переходу к политико-дипломатическим методам урегулирования.
Призываем все стороны к максимальной сдержанности, немедленному прекращению военных действий и переходу к политико-дипломатическим методам урегулирования.
В министерстве выражают тревогу в связи с риском дальнейшей эскалации, которая может повлечь за собой широкомасштабную конфронтацию.
Подтверждаем приверженность укреплению региональной стабильности и готовность содействовать усилиям по деэскалации конфликта.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, в ходе которых погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».
Тегеран запросил экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударами Израиля по Ирану.