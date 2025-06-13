Израильские войска успешно атаковали Иран с воздуха и провели диверсии

«Война будет, но главный вопрос — во что эта война выльется в результате. Можно надеяться на то, что это будет как год назад, когда Израиль и Ирана обменялись ракетными ударами и атаками ПЛА и на этом успокоились. А может развернуться и большая война. Учитывая, что у Ирана и Израиля сухопутной границы нет, то война эта будет происходить на территории других государств, а конкретно — на территории Сирии и Ирака».