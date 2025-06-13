Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fars: Иран в ближайшее время атакует Израиль беспилотниками

ДУБАЙ, 13 июня. /ТАСС/. Тегеран пока не направлял БПЛА в сторону Израиля в ответ на израильские удары, атака беспилотниками из Ирана будет осуществлена в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.

Как создавалась новая Россия
Источник: AP 2024

«Информация [о перехвате Израилем иранских беспилотников] не соответствует действительности. Реальная месть произойдет в ближайшее время. О ней будет объявлено только по официальным каналам», — сказал собеседник агентства.