«Информация [о перехвате Израилем иранских беспилотников] не соответствует действительности. Реальная месть произойдет в ближайшее время. О ней будет объявлено только по официальным каналам», — сказал собеседник агентства.
Fars: Иран в ближайшее время атакует Израиль беспилотниками
ДУБАЙ, 13 июня. /ТАСС/. Тегеран пока не направлял БПЛА в сторону Израиля в ответ на израильские удары, атака беспилотниками из Ирана будет осуществлена в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.