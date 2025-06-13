Fars: Иран в ближайшее время атакует Израиль беспилотниками

ДУБАЙ, 13 июня. /ТАСС/. Тегеран пока не направлял БПЛА в сторону Израиля в ответ на израильские удары, атака беспилотниками из Ирана будет осуществлена в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник.