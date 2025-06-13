Россия провела испытания перспективных лазерных систем противодействия БПЛА

Накануне президент Владимир Путин провел второе совещание по госпрограмме вооружений на 2027−2036 годы. В качестве одной из ключевых задач он обозначил создание универсальной системы противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками. В ее основе должно лежать поражение целей независимо от их вида, подчеркнул глава государства.