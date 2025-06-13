Россия провела испытания перспективных лазерных систем противодействия БПЛА

«В ходе тестирования проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, а также их устойчивость к различным погодным условиям», — говорится на сайте правительства.
В рамках испытаний были задействованы восемь комплексов противодействия БПЛА различной мощности — от компактных мобильных установок до стационарных систем высокой мощности. Отрабатывалось их противодействие разным типам дронов (малогабаритным, разведывательным и ударным). После доработки отдельных элементов лазерные системы поставят на серийное производство.
Накануне президент Владимир Путин провел второе совещание по госпрограмме вооружений на 2027−2036 годы. В качестве одной из ключевых задач он обозначил создание универсальной системы противовоздушной обороны для борьбы с беспилотниками. В ее основе должно лежать поражение целей независимо от их вида, подчеркнул глава государства.