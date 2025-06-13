Будет Третья мировая? К чему приведет противостояние Израиля и Ирана

Еще с начала 1980-х годов между Ираном и Израилем длится прокси-конфликт — страны пытаются достичь своих целей военными действиями, объясняя это необходимостью разрешения внутреннего конфликта в государстве, на территории которого они происходят. До 1979 года они считались союзниками. Однако после произошедшей в Иране исламской революции контакты страны с Израилем были разорваны. Тегеран начал выстраивать свою идеологию, основываясь на противостоянии сионизму.