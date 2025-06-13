Будет Третья мировая? К чему приведет противостояние Израиля и Ирана

В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию против Ирана. По ключевым объектам страны были нанесены удары военно-воздушных сил. Что известно о причинах конфликта, какие действия были предприняты и чем закончится противостояние Израиля и Ирана — в материале «Вечерней Москвы».
Причины конфликта и действия сторон.
Еще с начала 1980-х годов между Ираном и Израилем длится прокси-конфликт — страны пытаются достичь своих целей военными действиями, объясняя это необходимостью разрешения внутреннего конфликта в государстве, на территории которого они происходят. До 1979 года они считались союзниками. Однако после произошедшей в Иране исламской революции контакты страны с Израилем были разорваны. Тегеран начал выстраивать свою идеологию, основываясь на противостоянии сионизму.
Израильские военно-воздушные силы нанесли удары по урановым предприятиям в Натанзе и Фордо, ракетным базам в Керманшахе и Хорремабаде, а также по Тегерану, Исфахану, Тебризу и другим крупным городам Ирана. Всего было совершено порядка 250 налетов. Их жертвами стали высокопоставленные военные и ученые.
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Эфи Дефрин назвал атаку упреждающей. Он объяснил ее тем, что Иран подошел вплотную к созданию ядерной бомбы. Дефрин заявил, что Тель-Авив не допустит получение оружия массового поражения страной, которая открыто угрожает существованию Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что операция Тель-Авива против Ирана получила название «Народ как львица». По его словам, у Тегерана имеется уран, которого хватит на девять атомных бомб.
Кроме того, как утверждает Нетаньяху, Иран планировал за три года соорудить десять тысяч баллистических ракет. При этом премьер-министр обозначил, что Израиль для иранского режима — «малый сатана», а его основной целью являются США.
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Иран в ответ на операцию Израиля запустил в его сторону более 100 беспилотников и десятки баллистических ракет. В настоящее время в Израиле и Иране действует чрезвычайное положение: закрыты воздушные пространства стран, а также школы, детские сады, университеты и все предприятия, за исключением жизненно важных.
Вплоть до войны.
Политолог Юрий Светов считает, что нынешние действия Ирана и Израиля могут привести к Третьей мировой войне. Однако важным вопросом в этой ситуации остается то, чем будут руководствоваться стороны.
— Израиль продемонстрировал, что считает возможным решить и остановить ситуацию только военным путем. Их удар был достаточно эффективный. Причем видно, что подготовка к этому удару велась очень тщательно и давно, — обратил внимание эксперт.
Вопрос заключается в том, продолжит ли Израиль атаки на другие объекты на территории Ирана или остановится на уже совершенных действиях. Что касается ответа Ирана, то, по мнению политолога, он «производит странное впечатление».
— Каких целей в Израиле достигнут запущенные Ираном беспилотники? Будет ли удар баллистическими гиперзвуковыми ракетами или страна ограничится словами? Сказать трудно, — отметил собеседник «ВМ».
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США попросили Иран не отвечать на нанесенный Израилем удар. Таким образом стороне-агрессору показывают, что его атаки нормальны, считает эксперт. Но остается вопрос в том, станет ли отвечать Иран: ударами по атомному центру, химическим заводам и так далее.
— Многие спрашивают, как в этой ситуации поведет себя Россия, у которой с Ираном заключен договор. Но в документе нет обязательств военной помощи: речь идет о консультациях и иных формах поддержки, но никак не о войне, — заверил Светов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что заранее знал об ударах Израиля по ядерным целям в Иране. По словам главы Белого дома, для него это не было сюрпризом. При этом американская журналистка Дженнифер Гриффин добавила, что президент Соединенных Штатов намерен защитить Израиль, если Иран решит нанести ответный удар.