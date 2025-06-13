Кишинев ввел санкции против представителей руководства Гагаузии

«Молдавия через Межведомственный наблюдательный совет, возглавляемый премьером, применила санкции в отношении 21 лица на сегодняшний день. В период с 2024 года по июнь 2025 года Государственная налоговая служба издала 121 решение: были заблокированы 60 банковских счетов, три платёжных счета, 64 995 акций, 24 доли в уставном капитале, 76 объектов недвижимости, 12 транспортных средств. Кроме того, были приостановлены 38 видов деятельности/сделок», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Под санкции попали находящиеся в розыске Владимир Плахотнюк, Вячеслав Платон, Григорий Каракалпак и Георгий Кавкалюк. Также в этом списке оказались представители блока «Победа» — Илан Шор, Марина Таубер, Наталья Параска. В станционный список включена глава Гагаузии Евгения Гуцул, ее заместители Илья Узун и Виктор Петров, а также другие лица.
Межведомственный наблюдательный совет — это коллегиальный орган, созданный для обеспечения общей рамки сотрудничества в области реализации международных ограничительных мер в Молдавии, а также для введения таких мер по собственной инициативе властей страны.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.