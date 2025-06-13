Медведев назвал реальной угрозу ядерного конфликта на фоне удара Израиля по Ирану

«Мы поставляем Ирану в том числе и новейшие системы ПВО, которые, поверьте, ему сейчас куда нужнее, чем участие наших солдат. Он и так обладает весьма внушительной армией, в которой почти миллион человек, и военными технологиями, многие из которых ему помогает развивать Россия. Поэтому уверен, что Израиль еще пожалеет о развязанной им войне, а наши связи с Ираном при необходимости могут стать еще более тесными, в том числе и по армейской линии», — заключил Журавлев.