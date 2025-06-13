Ранее в пятницу лидер национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович сообщил, что вандалы осквернили десятки могил на еврейском кладбище в Кишиневе, изобразив на надгробиях нацистские символы.
«Запрещали День Победы? Штрафовали за георгиевскую ленточку? Антонеску — историческая личность? Покрывали разрушение памятников? Впариваете лжеисторию румын? Получите фашизм в чистом виде», — написал Шор, комментируя осквернение еврейского кладбища.
По его словам, вина за это лежит исключительно на представителях власти.
«Где-то, кроме фашистской Германии, можно безнаказанно рисовать свастику на могилах? Все, что Санду и партия “Действие и солидарность” сделали для Молдавии, — на этих фото (фотографии с оскверненными надгробиями — ред.). И от ответственности им не сбежать», — подчеркнул Шор.
Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках «История румын» присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии 16 мая потребовала от властей Молдавии изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания, в противном случае организация пообещала обратиться в суд.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. В 2023 году правительство Молдавии приняло решение отмечать 9 мая как День Европы вместо Дня Победы. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.