Рустам Минниханов с рабочей поездкой прибыл в Якутию

«Пока вы планируете вечер пятницы, Рустам Минниханов в ночь прибыл в Якутск. Да, вы не ослышались, в Якутии уже полночь. Несмотря на то, что на улице достаточно светло. Всё потому, что начинаются полярные дни. Глава республики Саха встречает гостя хлебом-солью, чак-чаком и обязательно — кумыс!».