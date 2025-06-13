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Лукашенко ознакомится с производством беспилотников в Беларуси под Березой

Лукашенко находится в Березовском районе, где ознакомится с производством БПЛА.

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Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 13 июня, ознакомится с производством беспилотников в Беларуси под Березой. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».

«Военный день у Первого — о чем был утренний анонс?» — говорится в телеграм-канале.

Напомним, что президент Беларуси Лукашенко сказал про мероприятия военной тематики в пятницу и уточнил:

— Сегодня у меня такой военный день — пятница.

В сообщении сказано, что глава государства уже находится в Березовском районе, где занимаются подготовкой операторов в БПЛА. Уточняется, что данных специалистов готовит Центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов.

Отмечается, что Александр Лукашенко лично ознакомиться с тем, как именно в Беларуси развивается беспилотная отрасль: подготовки операторов до боевого применения.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему летает в командировки на вертолете.

Тем временем Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +28 в июне 2025.

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