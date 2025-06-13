Лукашенко ознакомится с производством беспилотников в Беларуси под Березой

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 13 июня, ознакомится с производством беспилотников в Беларуси под Березой. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
«Военный день у Первого — о чем был утренний анонс?» — говорится в телеграм-канале.
Напомним, что президент Беларуси Лукашенко сказал про мероприятия военной тематики в пятницу и уточнил:
— Сегодня у меня такой военный день — пятница.
В сообщении сказано, что глава государства уже находится в Березовском районе, где занимаются подготовкой операторов в БПЛА. Уточняется, что данных специалистов готовит Центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов.
Отмечается, что Александр Лукашенко лично ознакомиться с тем, как именно в Беларуси развивается беспилотная отрасль: подготовки операторов до боевого применения.
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