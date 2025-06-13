Лукашенко доложили о создании в Беларуси войск беспилотников

По его словам, в Вооруженных Силах сейчас активно совершенствуется система беспилотной авиации. «В общей структуре Вооруженных Сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск созданы войска беспилотных авиационных комплексов. На данные войска возложены задачи по ведению воздушной разведки, нанесению огневого поражения противнику, наведению и корректировке огня, выполнению обеспечивающих функций в интересах других специальных войск», — сказал Павел Муравейко.