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Лукашенко доложили о создании в Беларуси войск беспилотников

13 июня, Березовский район /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко в ходе посещения в Березовском районе центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов доложили о создании в стране войск беспилотных авиационных комплексов, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

«Вы определились, какие нам беспилотники нужны, какие мы будем производить?» — такой первый вопрос от Президента прозвучал по прибытии в центр.

Начальник генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Павел Муравейко доложил о предназначении, составе и структуре беспилотной авиации Вооруженных Сил.

По его словам, в Вооруженных Силах сейчас активно совершенствуется система беспилотной авиации. «В общей структуре Вооруженных Сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск созданы войска беспилотных авиационных комплексов. На данные войска возложены задачи по ведению воздушной разведки, нанесению огневого поражения противнику, наведению и корректировке огня, выполнению обеспечивающих функций в интересах других специальных войск», — сказал Павел Муравейко.