Fox News узнал, как Израиль обманом собрал иранских командиров для удара

«Мы совершили специальные действия, которые помогли узнать о них больше, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение. Мы знали, что это заставит их собраться, но что еще важнее — мы знали, как удержать их там», — рассказал собеседник телеканала.