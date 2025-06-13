Генштаб: войска беспилотных авиационных комплексов созданы в Беларуси

Генштаб сообщил, что войска беспилотных авиационных комплексов созданы в Беларуси. Подробности озвучил начальник генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко, пишет БелТА.
В сообщении сказано, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в Березовском районе поинтересовался:
— Вы определились, какие нам беспилотники нужны, какие мы будем производить?
Начальник генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны сообщил, что в Вооруженных Силах Беларуси активно совершенствуется система беспилотной авиации.
— В общей структуре Вооруженных Сил в качестве самостоятельного компонента специальных войск созданы войска беспилотных авиационных комплексов, — подчеркнул Муравейко.
По его словам, на указанные войска были возложены задачи, связанные с ведением воздушной разведки, нанесением огневого поражения противнику. Кроме того, в числе задач Павел Муравейко назвал наведение и корректировку огня, выполнение обеспечивающих функций в интересах других специальных войск.
Ранее замглавы Администрации президента Ольга Чуприс сказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко удовлетворяет каждое второе ходатайство о помиловании.
Тем временем два белорусских банка дадут кредиты торговым сетям для оплаты аванса за овощи в межсезонье.
Кстати, в Беларуси продажа алкоголя будет ограничена 13 июня 2025.