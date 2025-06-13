Генштаб: войска беспилотных авиационных комплексов созданы в Беларуси

По его словам, на указанные войска были возложены задачи, связанные с ведением воздушной разведки, нанесением огневого поражения противнику. Кроме того, в числе задач Павел Муравейко назвал наведение и корректировку огня, выполнение обеспечивающих функций в интересах других специальных войск.