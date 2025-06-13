США перебрасывают военные ресурсы на Ближний Восток после атаки Израиля на Иран

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. США перебрасывают свои военные ресурсы на Ближний Восток на фоне ударов Израиля по Ирану и возможной ответной атаки Тегерана, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников.
По информации источников агентства, ВМС США направили эсминец USS Thomas Hudner в сторону Восточного Средиземноморья, а также распорядились, чтобы еще один эсминец «начал продвижение» и мог быть готов к действиям по запросу Белого дома.
Израиль напал на Иран, в Тегеране говорят о переходе всех красных линий. Как развивается ситуация?
Один из чиновников сообщил, что президент США Дональд Трамп встречается с руководством Совета национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию.
Ранее Трамп заявил, что США знали об израильской атаке заранее. Он также использовал израильскую атаку как предупреждение Ирану, чтобы заключить ядерную сделку.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Армия обороны Израиля сообщила, что 200 истребителей нанесли удары по более чем 100 целям на иранской территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что удары будут продолжаться. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в свою очередь пообещал, что действия Израиля не останутся без ответа. -0-