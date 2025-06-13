Посол о приостановке рейсов в/из Дубая: авиакомпании предпринимают меры, чтобы восстановить сообщение

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпании предпринимают все меры, чтобы восстановить авиасообщение с Дубаем. Об этом сообщил БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Объединенных Арабских Эмиратах Игорь Белый.
«Белавиа» изменила маршрут рейса в Дубай из-за закрытия воздушного пространства Ирана.
Как отметил посол, авиакомпания FlyDubai отменила на ближайшие дни свои рейсы в ряд стран, включая Беларусь. «И она не одна. Рейсы многих авиакомпаний отменены. Как вы знаете, это связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Некоторые страны региона закрыли свое воздушное пространство для пролета самолетов», — констатировал Игорь Белый.
Он подчеркнул, что при отмене рейсов все авиакомпании без исключения в первую очередь исходят из необходимости обеспечить безопасность пассажиров.
«Поверьте, авиакомпании не заинтересованы в задержках и отмене рейсов. Они предпринимают все меры, чтобы восстановить авиасообщение и сделать максимально комфортными условия для вынужденного долгого пребывания пассажиров в аэропорту», — отметил дипломат.
С учетом того, что Дубай является одним из крупнейших транспортных хабов в мире (он обслуживает порядка 250 тыс. пассажиров в день), в аэропорту скопилось большое количество пассажиров, которые не могут продолжить свой полет, обратил внимание посол. «Сколько их сейчас там — этой информацией, наверное, на данный момент не обладает никто», — добавил Игорь Белый.
Пассажиров, находящихся в аэропорту Дубая, он попросил с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам. «Рекомендую соблюдать спокойствие, полностью выполнять рекомендации авиаперевозчика и сотрудников аэропорта и внимательно следить за табло вылета», — сказал посол.
«Тем, кто еще собирается в путешествие, рекомендую учитывать складывающуюся ситуацию и оценивать необходимость таких поездок в страны конфликта. Отслеживайте официальные уведомления авиационных властей о возможном введении ограничений на использование воздушного пространства стран, а также о приостановке работы аэропортов», — добавил дипломат.
«Согласно летному расписанию на сегодня и завтра рейсов “Белавиа” из аэропорта Дубая запланировано не было», — подчеркнул Игорь Белый.
Он сделал акцент: посольство в Эмиратах и генконсульство в Дубае поддерживают рабочие контакты с властями Эмирата Дубай и авиаперевозчиками, отслеживают текущую ситуацию в аэропорту и всегда готовы оказать посильную помощь нашим гражданам. -0-