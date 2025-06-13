Посол о приостановке рейсов в/из Дубая: авиакомпании предпринимают меры, чтобы восстановить сообщение

С учетом того, что Дубай является одним из крупнейших транспортных хабов в мире (он обслуживает порядка 250 тыс. пассажиров в день), в аэропорту скопилось большое количество пассажиров, которые не могут продолжить свой полет, обратил внимание посол. «Сколько их сейчас там — этой информацией, наверное, на данный момент не обладает никто», — добавил Игорь Белый.