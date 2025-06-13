Мингорисполком утвердил перечень наиболее востребованных профессий для предоставления арендного жилья

Среди профессий рабочих в списке значатся водители городского пассажирского транспорта, монтеры пути, тоннельные рабочие, каменщики, маляры, штукатуры, рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений, а также рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.