Мингорисполком утвердил перечень наиболее востребованных профессий для предоставления арендного жилья

Соответствующее решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
В перечне указано два пункта, касающихся должностей служащих: руководитель, главный специалист структурного подразделения Мингорисполкома, а также руководитель, главный специалист структурного подразделения администрации района Минска.
Среди профессий рабочих в списке значатся водители городского пассажирского транспорта, монтеры пути, тоннельные рабочие, каменщики, маляры, штукатуры, рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений, а также рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.