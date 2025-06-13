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Мингорисполком утвердил перечень наиболее востребованных профессий для предоставления арендного жилья

Минский городской исполнительный комитет утвердил перечень наиболее востребованных должностей служащих и профессий рабочих для предоставления арендного жилья коммунального жилищного фонда на 2025 год.

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Соответствующее решение опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

В перечне указано два пункта, касающихся должностей служащих: руководитель, главный специалист структурного подразделения Мингорисполкома, а также руководитель, главный специалист структурного подразделения администрации района Минска.

Среди профессий рабочих в списке значатся водители городского пассажирского транспорта, монтеры пути, тоннельные рабочие, каменщики, маляры, штукатуры, рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений, а также рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений.