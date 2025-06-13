Лукашенко уверен, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов

«Это хорошо, что у нас такие ребята (подготовленные операторы дронов. — Прим. БЕЛТА). От этого никуда не уйдешь. Им работа есть солидная, — сказал глава государства. — Я вижу, молодежь стремится к тому, чтобы запустить этот дрон. Молодежи это нравится. И это хорошо. Мы среди молодежи можем много найти таких ребят, которых надо подготовить, и они будут летать».