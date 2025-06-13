13 июня, Березовский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов. Об этом глава государства заявил в ходе посещения в Березовском районе центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко доложили о создании в Беларуси войск беспилотников.
Глава государства посмотрел демонстрацию практических навыков прохождения специализированной трассы операторами FPV-дронов. Этим занимаются операторы дронов после обучения на компьютерном тренажере.
Александр Лукашенко интересовался, как налажено противодействие средствам радиоэлектронной борьбы. Главе государства подробно доложили о соответствующих аспектах.
«Это хорошо, что у нас такие ребята (подготовленные операторы дронов. — Прим. БЕЛТА). От этого никуда не уйдешь. Им работа есть солидная, — сказал глава государства. — Я вижу, молодежь стремится к тому, чтобы запустить этот дрон. Молодежи это нравится. И это хорошо. Мы среди молодежи можем много найти таких ребят, которых надо подготовить, и они будут летать».
Вместе с тем Президент подчеркнул, что остаются востребованными и другие виды вооружений: «В Беларуси местность посложнее, чем в Украине (степь открытая). Это тоже большая разница. Мы можем применять другие виды Вооруженных Сил. Как я говорил, гранатометчики, пулеметчики, автоматчики никуда не уходят. Это главное наше оружие. Человек с ружьем — это главное. А это (дроны. — Прим. БЕЛТА) — где позволит местность».
Александр Лукашенко отметил, что излишне этим направлением также не стоит увлекаться, в том числе ориентироваться на имеющиеся средства и потребности. «Главное — не увлекаться. Всегда надо иметь голову на плечах и понимать, что мы можем, что не можем, возможно ли это. Надо определить, что нам надо и в каком объеме», — сказал он.
«Создать хороший дрон — три или четыре типа — это надо, будем делать. Но вы должны подсказать нам, какие они должны быть и что надо делать», — обратился Президент к специалистам.
Глава государства также ознакомился с оборудованием цеха производства, сборки и ремонта беспилотных авиационных комплексов, а также производственным процессом. -0-