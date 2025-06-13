Курс на всестороннее взаимодействие. О чем договорились парламентарии Беларуси и Китая

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко провел встречу с парламентской делегацией Китайской Народной Республики во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжаном Цинвэем. Стороны обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества и углубления стратегического партнерства между Беларусью и Китаем, передает корреспондент БЕЛТА.
Игорь Сергеенко отметил, что недавний визит белорусского лидера в Китай и состоявшаяся встреча с Председателем КНР Си Цзиньпином стали свидетельством особых отношений между странами. «Белорусские парламентарии искренне радуются успехам Китая. Для нас дороги ваши идеалы — верховенство закона, справедливость, патриотизм, национальное единство, преданность делу, честность и дружба», — подчеркнул спикер.
Глава нижней палаты парламента положительно оценил деятельность Комитета высокого уровня по сотрудничеству между законодательными органами двух стран и выразил уверенность, что второе заседание комитета в Минске даст конкретные результаты. Он также предложил продолжить практику обмена опытом в законодательной и международной деятельности, в том числе посредством онлайн-семинаров.
В свою очередь Чжан Цинвэй поблагодарил белорусских коллег за теплый прием и передал искренние приветствия от имени председателя Всекитайского собрания народных представителей. «Господин председатель, вы активно продвигаете китайско-белорусскую дружбу и сотрудничество, вносите позитивный вклад в развитие наших отношений. Мы это очень высоко ценим», — сказал он.
Он подчеркнул, что Китай и Беларусь уже 33 года идут по пути взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. Благодаря стратегическому руководству Си Цзиньпина и Александра Лукашенко двусторонние отношения достигли самого высокого уровня — всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. «Всекитайское собрание народных представителей готово и дальше укреплять связи с Палатой представителей Беларуси, руководствуясь договоренностями наших лидеров», — отметил Чжан Цинвэй.
Стороны договорились продолжить конструктивный диалог и содействовать практическому наполнению белорусско-китайского взаимодействия. -0-
Фото Надежды Костецкой.