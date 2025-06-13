Курс на всестороннее взаимодействие. О чем договорились парламентарии Беларуси и Китая

В свою очередь Чжан Цинвэй поблагодарил белорусских коллег за теплый прием и передал искренние приветствия от имени председателя Всекитайского собрания народных представителей. «Господин председатель, вы активно продвигаете китайско-белорусскую дружбу и сотрудничество, вносите позитивный вклад в развитие наших отношений. Мы это очень высоко ценим», — сказал он.