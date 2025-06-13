Автобус с детьми из Украины перевернулся во Франции, есть погибшие

Как уточняет BBC, в автобусе находились украинские подростки, приехавшие в страну по программе обмена. «Сегодня около полудня на автомагистрали A81 между Ренном и Ле-Маном автобус перевернулся на обочине автомагистрали с группой детей и подростков от 15 до 17 лет, которые находились на школьном обмене», — приводит BBC слова префекта Сарты Эммануэля Обри. -0-