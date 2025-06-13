Лукашенко сказал, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в Березовском районе в пятницу, 13 июня, сказал, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов, сообщает БелТА.