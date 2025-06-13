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Лукашенко сказал, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов

Лукашенко уверен в том, что Беларусь может создать три-четыре типа хороших дронов.

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Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в Березовском районе в пятницу, 13 июня, сказал, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов, сообщает БелТА.

Президент Беларуси посмотрел демонстрацию практических навыков прохождения специализированной трассы операторами FPV-дронов. Уточняется, что указанным занимаются операторы БПЛА после обучения на компьютерном тренажере.

— Создать хороший дрон — три или четыре типа — это надо, будем делать, — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко, обращаясь к специалистам, уточнил, что именно они должны подсказать, какие должны быть дроны и что необходимо делать.

Ранее Генштаб сообщил, что войска беспилотных авиационных комплексов созданы в Беларуси.

Тем временем Мингорисполком сказал, кому из минчан увеличат доплаты к пенсии.

А еще Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +28 в июне 2025.