Лукашенко сказал, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в Березовском районе в пятницу, 13 июня, сказал, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов, сообщает БелТА.
Президент Беларуси посмотрел демонстрацию практических навыков прохождения специализированной трассы операторами FPV-дронов. Уточняется, что указанным занимаются операторы БПЛА после обучения на компьютерном тренажере.
— Создать хороший дрон — три или четыре типа — это надо, будем делать, — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко, обращаясь к специалистам, уточнил, что именно они должны подсказать, какие должны быть дроны и что необходимо делать.
Ранее Генштаб сообщил, что войска беспилотных авиационных комплексов созданы в Беларуси.
Тем временем Мингорисполком сказал, кому из минчан увеличат доплаты к пенсии.
А еще Белгидромет сказал, когда белорусам ждать потепления до +28 в июне 2025.