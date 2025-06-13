Израиль нанёс новый удар по Ирану, атакован ядерный центр Фордо

Ранее Life.ru сообщал, что в иранском Натанзе произошло радиоактивное загрязнение после атаки ЦАХАЛ. Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль совершил массированную атаку по Ирану, задействовав, по имеющимся сведениям, около 200 самолётов для удара примерно по ста целям, в том числе и на завод в Натанзе.