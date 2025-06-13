Tasnim: иранский ядерный центр Фордо вновь подвергся атаке

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВС Израиля вновь предприняли попытку атаковать иранский ядерный центр Фордо, который расположен недалеко от города Кум, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.
По данным агентства, несмотря на то что израильская сторона осуществила два ракетных удара по городу Кум, никаких повреждений ядерному центру нанесено не было.
Как передает BBC, Израиль начал новую волну ударов по Ирану, поступают сообщения о новых взрывах в разных частях страны, в том числе в Тегеране.
ВВС Израиля заявили, что продолжают атаковать ракетные пусковые установки и инфраструктуру Ирана.
Американская телекомпания ABC News со ссылкой на источник сообщала, что Израиль продолжит наносить в ближайшие дни интенсивные удары по Ирану.
Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что Израиль пока не может сказать, сколько будет длится его операция против Ирана. По его словам, израильская сторона подготовила население к тому, чтобы оно ожидало ответных атак со стороны Ирана. -0-