Tasnim: иранский ядерный центр Фордо вновь подвергся атаке

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон заявил, что Израиль пока не может сказать, сколько будет длится его операция против Ирана. По его словам, израильская сторона подготовила население к тому, чтобы оно ожидало ответных атак со стороны Ирана. -0-