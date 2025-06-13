В Польше заявили о перехвате истребителями российского самолета

Британские истребители, дислоцированные в Польше, перехватили российский самолет Ил-20 над Балтийским морем, сообщает Оперативное командование вооруженных сил Польши.
По их данным, 13 июня в 10:50 по местному времени разведывательный самолет ВКС РФ нарушил польское воздушное пространство, углубившись на два километра.
Как утверждают польские военные, российский самолет вскоре после перехвата покинул воздушное пространство Польши.
Минобороны России ранее заявляло, что полеты российской авиации осуществляются строго в соответствии с международными нормами.
Ранее об аналогичном инциденте сообщалось в мае.