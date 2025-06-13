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Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

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Источник: © РИА Новости

«В свете опасного обострения обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху», — говорится в сообщении.