«В свете опасного обострения обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху», — говорится в сообщении.
Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана и премьером Израиля
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.