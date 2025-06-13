Израиль мог ликвидировать командующего силами «Кудс» КСИР Эсмаила Каани

Командующий элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Эсмаил Каани был убит в ходе атаки Израиля. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на неназванные иранские источники. Пока официального подтверждения этой информации со стороны ЦАХАЛ или иранского руководства не было.