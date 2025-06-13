Израиль мог ликвидировать командующего силами «Кудс» КСИР Эсмаила Каани

Командующий элитным подразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Эсмаил Каани был убит в ходе атаки Израиля. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на неназванные иранские источники. Пока официального подтверждения этой информации со стороны ЦАХАЛ или иранского руководства не было.
67-летний бригадный генерал Эсмаил Каани был назначен руководить спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР после того, как 3 января 2020 года генерал Касем Сулеймани был убит в результате воздушного удара американского беспилотника возле международного аэропорта Багдада.
В своемя Каани заявлял после введения президентом США Дональдом Трампом во время его первого срока санкций против КСИР: «Мы похоронили многих … таких как Трамп, и знаем, как бороться против Америки».