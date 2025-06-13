Лукашенко ознакомился с образцами беспилотников, состоящими на вооружении в белорусской армии

Некоторые из моделей были спроектированы и собраны непосредственно белорусскими военнослужащими. Это, так сказать, авторские разработки. Александр Лукашенко подчеркнул, что таких военнослужащих надо поощрять в обязательном порядке: «Главная задача — чтобы не охали и не ахали: “Вот уйдет, и что останется?” А чтобы за ним десяток таких же стояли. И за это его поощрять, платить и давать все, что надо. Поощряйте таких людей. Молодец парень!».