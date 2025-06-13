Лукашенко ознакомился с образцами беспилотников, состоящими на вооружении в белорусской армии

13 июня, Березовский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 июня во время посещения центра подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в Березовском районе ознакомился с образцами беспилотных авиационных комплексов, состоящими на вооружении в белорусской армии, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко доложили о создании в Беларуси войск беспилотников.
Некоторые из моделей были спроектированы и собраны непосредственно белорусскими военнослужащими. Это, так сказать, авторские разработки. Александр Лукашенко подчеркнул, что таких военнослужащих надо поощрять в обязательном порядке: «Главная задача — чтобы не охали и не ахали: “Вот уйдет, и что останется?” А чтобы за ним десяток таких же стояли. И за это его поощрять, платить и давать все, что надо. Поощряйте таких людей. Молодец парень!».
Александру Лукашенко также продемонстрировали перспективные белорусские разработки и беспилотники, которые производятся на зарубежных предприятиях. Отдельное внимание было уделено средствам борьбы с беспилотными авиационными комплексами.
Важное требование Президента — обеспечить качество производимой техники. Глава государства подчеркнул, что на вооружение необходимо брать только лучшие модели.
Во время мероприятия Александр Лукашенко посмотрел варианты экипировки военнослужащих средствами индивидуальной бронезащиты, оптическими приборами наблюдения, защитными очками, гарнитурами защиты слуха и другими образцами вооружения.
«Это надо производить», — согласился Главнокомандующий.
Затем Президенту показали практический розыгрыш боевого применения БЛА. Во время первого эпизода были продемонстрированы действия штурмовой группы совместно с операторами беспилотных авиационных комплексов. После было разыграно ведение контрбатарейной борьбы с использованием беспилотников. -0-