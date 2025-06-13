Путин провел экстренный разговор с президентом Ирана

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. До этого Кремль сообщил, что Путин беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
В заявлении отмечается, что российский лидер выразил соболезнования в ходе разговора в связи с человечесткими жертвами в результате израильских ударов.
Путин осудил действия Израиля и подчеркнул, что они предприняты в нарушение Устава ООН и международного права.
При этом российский лидер заверил, что Москва будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.