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Путин провел экстренный разговор с президентом Ирана

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как создавалась новая Россия

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. До этого Кремль сообщил, что Путин беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В заявлении отмечается, что российский лидер выразил соболезнования в ходе разговора в связи с человечесткими жертвами в результате израильских ударов.

Путин осудил действия Израиля и подчеркнул, что они предприняты в нарушение Устава ООН и международного права.

При этом российский лидер заверил, что Москва будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.