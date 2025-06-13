Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что Нетаньяху хотел созвониться с Путиным сразу после разговора с президентом США Дональдом Трампом на фоне эскалации конфликта с Ираном. Скорее всего, главной темой разговора политиков стали именно удары Тель-Авива по Ирану.
Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на 13 июня 2025 года Израиль нанес несколько ударов по военной инфраструктуре Ирана. Также под удары попали ядерные объекты.