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Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор

В Кремле сообщили о телефонном разговоре премьера Израиля и президента РФ.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Нетаньяху хотел созвониться с Путиным сразу после разговора с президентом США Дональдом Трампом на фоне эскалации конфликта с Ираном. Скорее всего, главной темой разговора политиков стали именно удары Тель-Авива по Ирану.

Ранее KP.RU сообщил, что в ночь на 13 июня 2025 года Израиль нанес несколько ударов по военной инфраструктуре Ирана. Также под удары попали ядерные объекты.