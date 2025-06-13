Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор

Отмечается, что Нетаньяху хотел созвониться с Путиным сразу после разговора с президентом США Дональдом Трампом на фоне эскалации конфликта с Ираном. Скорее всего, главной темой разговора политиков стали именно удары Тель-Авива по Ирану.