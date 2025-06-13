Путин поговорил с Пезешкианом и Нетаньяху

Путин в беседе с иранским коллегой выразил соболезнования правительству и народу республики в связи с жертвами, в том числе среди мирных жителей, из-за ударов Израиля, сказано в сообщении. Президент подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право.
Глава государства в беседе с Нетаньяху выразил «готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности».
Пезешкиан назвал «агрессию» со стороны Израиля «явным нарушением международных норм» и пообещал, что «она непременно получит достойный ответ». Он добавил, что Иран «не стремится к созданию ядерного оружия» и готов это гарантировать.
МИД России ранее назвал удары Израиля по «спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры» Ирана «неспровоцированными» и «категорически неприемлемыми». Ведомство призвало обе стороны к сдержанности.
Операция Израиля против Ирана «Восстающий лев» началась ночью 13 июня, атаки продолжились в течение дня и вечера. Целями стали военные и ядерные объекты, места нахождения высокопоставленных военных Ирана.