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Путин поговорил с Пезешкианом и Нетаньяху

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Кремль.

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Источник: РИА "Новости"

Путин в беседе с иранским коллегой выразил соболезнования правительству и народу республики в связи с жертвами, в том числе среди мирных жителей, из-за ударов Израиля, сказано в сообщении. Президент подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право.

Глава государства в беседе с Нетаньяху выразил «готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности».

Пезешкиан назвал «агрессию» со стороны Израиля «явным нарушением международных норм» и пообещал, что «она непременно получит достойный ответ». Он добавил, что Иран «не стремится к созданию ядерного оружия» и готов это гарантировать.

МИД России ранее назвал удары Израиля по «спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры» Ирана «неспровоцированными» и «категорически неприемлемыми». Ведомство призвало обе стороны к сдержанности.

Операция Израиля против Ирана «Восстающий лев» началась ночью 13 июня, атаки продолжились в течение дня и вечера. Целями стали военные и ядерные объекты, места нахождения высокопоставленных военных Ирана.