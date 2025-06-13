Путин поговорил с Пезешкианом и Нетаньяху

Путин в беседе с иранским коллегой выразил соболезнования правительству и народу республики в связи с жертвами, в том числе среди мирных жителей, из-за ударов Израиля, сказано в сообщении. Президент подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право.