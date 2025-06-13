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Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор

Путин в разговоре с Нетаньяху подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля.

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Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, заявили в Кремле.

Во время разговора Путин отметил, что Москва осуждает действия Израиля, нарушающие Устав ООН и международное право.

Путин при этом выразил готовность российской стороны оказать посреднические услуги при урегулировании конфликта между Ираном и Израилем.

В Кремле также сообщили, что президент России провел телефонный разговор с главой Ирана Масудом Пезешкианом.

Напомним, минувшей ночью израильская армия начала операцию под названием «Восходящий лев» и нанесла удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

МИД РФ решительно осудил израильские удары по территории Ирана.