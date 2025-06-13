Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Отметим, что напряженность между Израилем и Ираном резко возросла в ночь на 13 июня. Израильские вооруженные силы нанесли удары по военным объектам Ирана, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильских военных, в ходе операции были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров иранских военно-воздушных сил.