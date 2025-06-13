Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкианом

Путин обсудил с Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

В Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским лидером Масудом Пезешкианом. Обсуждение прошло на фоне сложной обстановки на Ближнем Востоке.

«Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов», — подчеркнули в пресс-службе Кремля.

Кроме того, стало известно, что Путин также побеседовал по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Разговор был посвящен текущей ситуации в регионе.

Отметим, что напряженность между Израилем и Ираном резко возросла в ночь на 13 июня. Израильские вооруженные силы нанесли удары по военным объектам Ирана, включая инфраструктуру, связанную с ядерной программой. По информации израильских военных, в ходе операции были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров иранских военно-воздушных сил.